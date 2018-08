Accende un fuoco per smaltire il verde: scoperto dai Carabinieri, deve pagare una multa salata

CAMAIORE – Accende un fuoco per eliminare i residui agricoli e ora deve pagare una multa salata. E’ stato infatti scoperto dai carabinieri forestali un agricoltore che, per smaltire il residuo dei campi, ha acceso un fuoco nonostante sia in vigore il divieto, a causa dell’alto rischio di incendio.

A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione forestale di Bagni di Lucca che sono intervenuti in località ‘Duccini’, nel comune di Camaiore, appunto.

La pericolosità dei fuochi accesi per smaltire il verde risiede nel fatto che questi falò possono facilmente divenire incontrollabili e, di conseguenza, dare origine a incendi boschivi anche di grandi dimensioni.

L’agricoltore, al termine degli accertamenti del caso, è stato sanzionato dal carabinieri e adesso dovrà pagare una multa di 240 euro.