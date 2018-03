A Villa Paolina a Viareggio si parla di cosa sia oggi l’omofobia

VIAREGGIO – A cosa ci riferiamo quando parliamo di omofobia? Da dove arriva questo concetto e come è stato importante in Italia? Quali sono gli usi pratici che ne vengono fatti nel dibattito pubblico? A queste e altre domande legate ai molti modi in cui oggi si discute di omofobia in Italia e nel contesto internazionale, tenterà di rispondere l’incontro «Raccontare l’omofobia in Italia», per il ciclo «Tra riflessione scientifica e attivismo: studios*, istituzioni e associazionismo in dialogo contro le discriminazioni a soggetti LGBTQI» organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con l’associazione Culturale e di Promozione Sociale AG-About Gender.

L’appuntamento è per venerdì 15 marzo, alle 17, a Villa Paolina.