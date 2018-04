A Villa Bertelli ‘Un canto per voi’, serata di beneficienza per l’Aipd Versilia

FORTE DEI MARMI – ‘Un canto per voi’ è il titolo della serata di lirica organizzata dall’associazione italiana persone down sezione Versilia a Villa Bertelli di Forte dei Marmi per sabato 7 aprile, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi e la collaborazione della Fondazione Villa Bertelli. Ad esibirsi il tenore Riccardo Lio, il soprano Elena Bologna e la pianista Patrizia Cappuccio.Durante il concerto saranno proposte arie e liriche di Giacomo Puccini e Benedetto Marcello; ill notturno di Chopin verrà suonato al pianoforte. A presentare la serata dal titolo “Un canto per voi” saranno gli stessi ragazzi di Aipd Versilia onlus a cui andranno le offerte raccolte nella serata. Ingresso libero. Per info contattare il 339.7847999