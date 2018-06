A Villa Bertelli il “Concerto d’estate” a cura dell’Associazione Versiliese Amici della Musica

FORTE DEI MARMI – “Concerto d’estate,” mercoledì 27 giugno alle 18.00 a Villa Bertelli. L’evento è organizzato dall’Associazione Versiliese Amici della Musica, congiuntamente alla Fondazione Villa Bertelli, vedrà impegnati in un eterogeneo programma di musica lirica, ma non solo, compositori italiani e stranieri. Quattro, i prestigiosi artisti che si esibiranno nel Giardino: il mezzosoprano Laura Brioli dalla ventennale luminosa carriera sulle scene liriche internazionali, guidata dai più famosi direttori e registi in un vasto repertorio, che spazia dal belcanto, al drammatico fino al verismo ed al moderno (basti ricordare: Italiana in Algeri, Norma, Trovatore, Aida, Carmen, Werther e Cavalleria rusticana).

Accanto a lei, il giovane tenore russo Vladimir Reutov dalla voce robusta e luminosa, ormai residente in Italia, dove si è perfezionato. La sua carriera iniziata in Russia nel 1991 è proseguita in Italia dal 1997, dove ha cantato in molti teatri (ruoli in Traviata, Norma, Rigoletto, Nabucco e G. Schicchi). Li accompagneranno due validi strumentisti: il pianista Flavio Fiorini, maestro collaboratore dal 2010 nei teatri del polo lirico toscano e il Violinista Daniele Dalle Luche, dal 1992 nell’organico di molte orchestre stabili e dal 1997 primo violino nell’Orchestra del Polo Lirico Toscano. I due artisti si esibiranno anche in alcuni brani strumentali celebri di vario genere- Ingresso unico € 15 . Per prenotare i posti ancora disponibili, telefonare al 373 7109313- 335 5116615