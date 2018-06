A Villa Argentina si presenta il romanzo “Ridere come gli uomini” di Fabrizio Altieri

VIAREGGIO – “Ridere come gli uomini” è il titolo del romanzo di Fabrizio Altieri che sarà presentato domani – mercoledì 13 giugno – alle 17,30 a Villa Argentina, a Viareggio, nell’ambito della rassegna culturale “Di mercoledì” promossa dalla Provincia di Lucca.

Oltre all’autore, l’incontro sarà introdotto e presentato da Massimo Trocchi (Libreria Pellegrini di Pisa) mentre ad animare il dialogo con l’autore sarà Vanessa Buchignani (Ifts Fondazione Campus Lucca).

La storia di “Ridere come gli uomini” (edizioni Piemme) è ambientata in Toscana durante il secondo conflitto mondiale, nel periodo più duro e difficile per quei luoghi: tra il 1944 e il 1945. I capitoli alternano narrazioni in prima persona ad altre in terza, che corrispondono a quando l’autore immagina che a raccontare sia il cane Wolf e a quando invece è lui stesso a narrarci la storia di due giovani fratelli in fuga dai nazisti. Francesco e Donata hanno visto uccidere i loro genitori, accusati di aver aiutato i partigiani, e ora devono oltrepassare il fiume Arno per dirigersi verso la riva occupata dagli americani, se vogliono sfuggire alla furia omicida di un cacciatore di untermensch. Con questa parola i nazisti indicavano le persone come Donata, affetta da sindrome di Down. Durante la fuga incontrano Wolf, un cane appartenente ai nazisti, stanco di obbedire ai “padroni neri”, che li aiuta e li salva in varie occasioni.

Fabrizio Altieri è nato a Pisa. Dopo il diploma di liceo classico si è laureato in ingegneria meccanica. Attualmente insegna presso l’Istituto Alberghiero ‘G. Marconi’ di Viareggio e pubblica libri per ragazzi e per bambini nelle collane Il Battello a Vapore (Piemme) e Storie e Rime (Einaudi Ragazzi): C’è un ufo in giardino! (2014); Come sopravvissi alla prima media e Lo strano caso della libreria Dupont (2015); Geranio, il cane che cadde dal cielo(2016); L’uomo del treno e Tre amici e un cavallo (2017); Grosso guaio alla casa di riposo (2018).

L’ingresso è libero fin ad esaurimento posti.

Info: 0584-1647600 o pagina Facebook “Villa Argentina Viareggio”.