A Viareggio i musei per Ferragosto sono ‘aperti per ferie’

VIAREGGIO – Musei aperti a Ferragosto? A Viareggio sì. La Galleria d’arte moderna e contemporanea, Villa Paolina, il museo della Marineria, dalle 18 alle 23, ti aspettano per un tuffo nella bellezza dell’arte e della storia.

Cosa c’è da vedere?

Alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea è in corso «Di segni e di sogni», personale di Antonio Possenti che per 6 mesi sarà ospitata nelle splendide sale della Gallera d’Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viarni, di Viareggio.

Una mostra organizzata dal Comune di Viareggio, (a cura di Alessandra Belluomini Pucci, Claudia Fulgheri e Gaia Querci), patrocinata dalla Regione Toscana e dal Mibact, e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, iCare, Assicurazioni Generali, Promoterr.

In tutto sono ottanta opere che illustrano il peculiare linguaggio del Maestro che si muove tra l’interpretazione della realtà quotidiana e dilatazione immaginativa

Protagonista il mondo di Possenti dagli autoritratti, alla natura, al mare del litorale tirrenico, Livorno, l’isola d’Elba, la Versilia: i soggetti sono balene, granchi, tartarughe, pesci volanti e sirene che saltano o si inabissano tra le onde.

Resta inoltre, come sempre, tutto il fascino di una Galleria che ospita opere d’arte di altissimo livello: oltre 3000 opere di circa 750 artisti protagonisti dell’arte del XX secolo.

Tre esposizioni invece a Villa Paolina, che oltre alle collezioni permanenti del museo archeologico e della musica, ospita in questi mesi la mostra Magnifiche Presenze, arrivata a Viareggio dopo l’esposizione al Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera).

Un progetto organizzato dal Comune di Viareggio, con il contributo del Festival Pucciniano, che nasce con l’obiettivo di avvicinare, far dialogare e portare nel futuro le eredità dei grandi personaggi della cultura attraverso la conoscenza artistica e letteraria dei luoghi dove scelsero di vivere.

Magnifiche Presenze si compone di due mostre, una fotografica di Caterina Salvi Westbrooke, e una di dipinti di Sandra Rigali, di due cataloghi, varie altre pubblicazioni già edite.

La mostra è a cura di Franca Severini, giornalista d’arte e editrice, con la collaborazione dell’artista Sandra Rigali per l’indagine pittorica, di Caterina Salvi Westbrooke per la fotografia e di Daniela Marcheschi, presidente del Comitato Scientifico del progetto, con Luìsa Marinho Antunes Paolinelli e Geoffrey Brock. L’allestimento, invece, è firmato da Florencia Costa.

Le sale monumentali della Villa ospitano invece «In abito da sera a Villa Paolina», la mostra realizzata dal Comune di Viareggio grazie alla preziosa collaborazione dell’antiquaria Renata Frediani. Una collezione di abiti da sera degli anni 50 che condurranno il visitatore nel clima delle sfilate di alta moda della Sala Bianca di Palazzo Pitti organizzate a partire dal 1952 dall’imprenditore toscano Giovanni Battista Giorgini (1898-1971); anni fondamentali per la consacrazione nel mondo del marchio del Made in Italy. Esposto anche il preziosissimo abito di tulle bianco in seta commissionato per essere indossato in occasione della cerimonia dell’incoronazione della regina Elisabetta II d’Inghilterra avvenuta a Londra il 2 giugno 1953.

Inaugurata sabato 11 agosto, sempre a Villa Paolina ma nelle sale del Premio Viareggio, la personale dell’artista Giorgio di Giorgio: il pittore viareggino presenta una serie di quadri incentrati sull’ambiente naturale, dalle Apuane alle spiagge della Versilia, affiancati da ritratti colti qua e là per Viareggio, volti di uomini e donne comuni che non appartengono al chiassoso mondo dei consumi e delle tecnologie. La mostra rimarrà aperta fino al 26 agosto.