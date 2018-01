“A veglio con Ponte”: ecco il calendario delle iniziative

CAPANNORI – Si intitola ‘A veglia col Ponte’ il calendario di iniziative promosso dall’associazione culturale ‘Ponte’ in collaborazione con il Comune che si svolgerà nei primi mesi del 2018 e che prevede presentazione di libri, videoproiezioni e serate musicali.

Il prossimo appuntamento è in programma domani, martedì 16 gennaio, alle ore 21, al Museo Athena di Capannori con la presentazione della pubblicazione “A briglia sciorta”, poesie in vernacolo porcarese di Gino di Neccio (Gino dell’Aringa). Interverranno all’incontro Domenico Bertuccelli, Giovanni Giangrandi e Sebastiano Micheli.

Le altre iniziative in programma: martedì 23 gennaio, ore 21 Museo Athena “Dallo splendido equilibrio della civiltà contadina al ritmo frenetico della civiltà industriale”. Serata di canzoni e musica con Beppino Sanguigni e Stefano Giannotti; martedì 30 gennaio ore 21 presentazione della pubblicazione “… Il nostro ‘900… Tra racconti e vita vissuta”, testimonianze di Cesare Marchetti sulla vita contadina di Padule; martedì 6 febbraio, ore 21, Museo Athena, nell’ambito delle iniziative del giorno della Memoria presentazione della pubblicazione di Nicola Laganà “La deportazione degli ebrei dalla provincia di Lucca nella 2a Guerra Mondiale”; venerdì 2 marzo, ore 21 Biblioteca Tobino Camigliano Videoproiezione commentata “C’era una volta … il granturco in Lucchesia”; venerdì 9 marzo ore 21 Biblioteca Tobino Camigliano Videoproiezione commentata “Il paesaggio agrario provinciale nella prima metà del Novecento”; martedì 13 marzo, ore 21 Museo Athena Capannori presentazione della pubblicazione “Il granturco nella tradizione lucchese”, martedì 20 marzo ore 21 presentazione della pubblicazione “Mondo contadino in provincia di Lucca – Vol V (il tempo libero)”.