A settembre un ciclo di incontri dell’Ordine dei Rosacroce a Lucca

LUCCA – Giovedì 27 settembre avrà inizio il primo ciclo di incontri informativi dell’Ordine Rosacroce, organizzazione no-profit e Scuola di Luce e perfezione i cui membri, attraverso studi progressivi e pratici, apprendono come diventare padroni della propria vita ed artefici del proprio destino, assimilando alla propria personalità i più alti ideali etici dell’esistenza. L’Ordine perpetua la saggezza di tutti i Rosacroce di tutti i tempi, che per secoli hanno trasmesso, a coloro che ne seguono gli insegnamenti, come sviluppare le proprie facoltà superiori e come capire il rapporto tra gli esseri umani, il cosmo, le leggi che lo regolano e Dio, qualunque sia il nome che Gli si assegni, o qualsiasi altra idea abbiamo della divinità. Gli incontri saranno volti a chiarire il significato di esoterismo, iniziazione, tradizione, simbolismo ed alchimia secondo la prospettiva di questa scuola secolare di cui alcuni membri esemplari sono stati Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Galileo Galilei. Gli incontri si terranno l’ultimo giovedì dei mesi di settembre, ottobre e novembre alle ore 20:45 presso il POLO TECNOLOGICO LUCCHESE (Sorbano – LU). Ingresso gratuito, posti limitati. Per info e prenotazioni: annunziatafelice92@nullgmail.com cell. 3341739861 Facebook: ORDINE ROSACROCE”