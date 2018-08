A settembre la conferenza dei servizi sulla Celtex ad Altopascio

ALTOPASCIO – È convocata per il 10 settembre, ore 9 nella sala riunioni del Suap (palazzo ex Dogana, in via Cavour 64) la conferenza dei servizi in seduta pubblica del procedimento Industrie Celtex Spa per l’ampliamento dell’azienda nella zona industriale di Altopascio. Integrazioni importanti dal punto di vista ambientale, redatti da Celtex in seguito alle richieste pervenute nell’ambito della verifica di assoggettabilità a Vas (valutazione ambientale strategica), e maggiore partecipazione hanno scaturito la necessità di revocare i precedenti provvedimenti e ripartire dall’indizione della conferenza in seduta pubblica: in questo modo chiunque sia interessato potrà partecipare, in qualità di uditore, all’incontro.

«Il procedimento relativo all’importante investimento di Celtex nell’area industriale abbandonata e degradata da anni di Altopascio va avanti – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio – La nuova conferenza dei servizi garantisce ulteriore partecipazione dei cittadini, che in questo modo potranno essere coinvolti e informati con maggiore puntualità ed efficacia. È un aspetto delicato, a cui teniamo molto: basti dire che il Comune di Altopascio, avendo una popolazione inferiore ai 20mila abitanti, non ha l’obbligo di un garante dell’informazione e della comunicazione unico per ciascun procedimento di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione urbanistica, ma l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno istituire questa figura, così da ricevere anche contributi utili per valutare più attentamente i potenziali effetti derivanti dall’attuazione del progetto proposto».

All’esito favorevole della Conferenza dei servizi seguirà il deposito del progetto comprensivo della documentazione prevista per l’effettazione della valutazione ambientale strategica e del relativo verbale e verrà effettuata la pubblicazione sul Burt. Dalla pubblicazione sul Burt decorreranno 60 giorni durante i quali chiunque potrà presentare osservazioni al Comune di Altopascio. La variante al Regolamento urbanistico tornerà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva che darà conto delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute.

L’intera pratica è pubblicata sul sito del Comune di Altopascio e consultabile a questo link:http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/variante-urbanistica-modifica-utoe-produttive-loc-cerbaia-nuova-convocazione-conferenza-di-servizi/

Inoltre il garante della comunicazione, l’architetto Ilaria Poggiani, è a disposizione dei cittadini nel palazzo ex Dogana in via Cavour, 64, nei seguenti giorni: lunedì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio su appuntamento. Contatti: i.poggiani@nullcomune.altopascio.lu.it. In alternativa è possibile contattare l’Urp del Comune: 0583.216455.