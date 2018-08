A Seravezza riduzioni sull’abbonamento bus per le famiglie con reddito Isee sotto i 36.152 euro

SERAVEZZA – Riduzioni sul costo dell’abbonamento bus per chi ha un reddito familiare certificato Isee inferiore ai 36.152 euro. È una delle novità introdotte il 1° luglio scorso con la nuova comunità tariffaria regionale del trasporto pubblico su gomma. Un’innovazione importante – ma ancora poco conosciuta dalle famiglie – che interessa un’ampia fetta di utenza (si calcola circa il 60% degli abbonati) e che va a sommarsi ad altre agevolazioni introdotte dall’ultima legge di Bilancio dello Stato, tra cui la detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi delle spese per il trasporto pubblico locale, fino a un massimo di 250 euro.

Hanno diritto alla tariffa agevolata tutti i cittadini residenti in Toscana abbonati ai servizi bus urbani ed extraurbani con Isee inferiore a 36.152 euro. La certificazione Isee si ottiene rivolgendosi al Caf o all’Urp del Comune di residenza e serve per il successivo rilascio del tagliando Isee-Tpl che consente l’acquisto degli abbonamenti a tariffa agevolata presso i punti vendita. Il tagliando Isee-Tpl può essere scaricato in formato cartaceo dal sito internet https://servizi.toscana.it/tpl/isee, scaricato in formato digitale tramite l’App “Tagliando Isee Tpl” oppure può essere ottenuto grazie al supporto delle strutture pubbliche presenti sul territorio. Il tagliando Isee-Tpl è personale e va portato sempre con sé assieme all’abbonamento. Va rinnovato ogni anno entro il 15 gennaio.