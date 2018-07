A Seravezza la notte si va in biblioteca

SERAVEZZA – Notte magica in biblioteca mercoledì 18 luglio: animazioni, visite guidate e giochi intelligenti nel segno dell’arte, dell’archeologia, della lettura. Un appuntamento per grandi e piccini a partire dalle ore 21.

La “Biblioteca Sirio Giannini” sarà invasa da streghe, orchi, folletti e lupi con “Chi ha paura del lupo cattivo?”, evento dedicato alla lettura, a ingresso libero, rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni, che potranno trascorrere con i propri genitori una serata tra storie incredibili e personaggi della fantasia. Lettura e narrazione saranno affidate a Michele Neri.

Per gli adulti e per i ragazzi più grandi, invece, possibilità di visitare l’antiquarium espositivo di Palazzo Mediceo, con la sua collezione di coppi del XV e XVI secolo in terracotta e la teca con i resti ossei di un antico e misterioso viandante. Le visite guidate sono gratuite e si tengono fra le 21:00 e le 23:00 ogni trenta minuti e con gruppi di massimo dodici persone.

Per entrambe le attività è vivamente consigliata la prenotazione chiamando i numeri 0584/757770 e 0584/757771 (nell’orario 14:30-18:30) o scrivendo a biblioteca@nullcomune.seravezza.lucca.it.

Tutti coloro che visiteranno l’Antiquarium potranno accedere gratuitamente anche alla mostra “Gianfranco Ferroni – Prima e dopo la Biennale del ‘68” in corso al piano nobile di Palazzo Mediceo.