A Seravezza continuano gli incontri sulla raccolta differenziata

SERAVEZZA – Consigli sul corretto uso dei bidoncini per la raccolta differenziata, domande e segnalazioni su orari e modalità del porta a porta, una panoramica sulle novità introdotte dal “conferimento premiante”, lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, nuove tecnologie al servizio dei cittadini per facilitare la gestione dei rifiuti. Questi e altri i temi al centro del primo incontro pubblico dedicato al mondo della raccolta differenziata che si è tenuto ieri sera a Querceta in Sala Cope per iniziativa del Comune di Seravezza e di Ersu. Venerdì 2 febbraio si replica a Seravezza (ore 21, teatrino Delatre); martedì 6 febbraio il ciclo si chiude a Pozzi (ore 21, Pubblica Assistenza). Agli incontri partecipano l’assessore all’ambiente Dino Vené, la responsabile dell’ufficio ambiente del Comune di Seravezza Consuelo Bonuccelli e il direttore generale di Ersu Walter Bresciani Gatti.

«L’esperienza del porta a porta nel nostro Comune ha una storia ormai quasi decennale», dice l’assessore Vené. «È il momento giusto per fare una riflessione sullo stato dell’arte e sulle prospettive future. Per le frazioni della collina e della montagna stiamo lavorando alla ridefinizione della raccolta di prossimità, mentre per il capoluogo e per la piana l’obiettivo è quello di rendere più efficace il porta a porta, calibrandolo sulle esigenze dell’utenza e, allo stesso tempo, promuovendo forme di razionalizzazione e di risparmio che contengano i costi in bolletta. Consapevolezza e informazione sono elementi essenziali, perché i cittadini – come ho sottolineato l’altra sera – sono i primi artefici dei benefici che possono tornare a loro vantaggio».

L’Amministrazione Comunale auspica ampia partecipazione e massimo coinvolgimento. Gli incontri sono infatti utili occasioni per approfondire le varie tematiche legate alla gestione dei rifiuti. Lo sono per gli amministratori comunali e per i responsabili tecnici di Ersu, che hanno l’opportunità di annunciare o spiegare le ultime novità, fornire dati e dare indicazioni sulle finalità delle politiche ambientali, sul funzionamento dei servizi, sulle dinamiche economiche ed operative che regolano il settore. Ma lo sono anche per i cittadini, gli operatori commerciali e i titolari di pubblici esercizi, per un riscontro immediato e diretto alle loro richieste di chiarimento, alle segnalazioni di disservizi, all’emergere di esigenze nuove ed ai suggerimenti che scaturiscono dall’esperienza quotidiana. L’incontro inaugurale di Querceta è stato da questo punto di vista molto vivace e ricco di spunti. Nell’occasione Comune ed Ersu hanno distribuito un opuscolo fresco di stampa con info dettagliate sul conferimento dei rifiuti ed hanno spiegato il funzionamento dell’app “PortAPPorta”, ricca di funzionalità da gestire comodamente via smartphone (calendario della raccolta, segnalazioni disservizi o abbandono rifiuti, mappe, prenotazione dei ritiri, informazioni generali).