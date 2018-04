A Seravezza arriva ‘Novecento’ di Bertolucci nella versione restaurata

SERAVEZZA – Torna sul grande schermo, in una magnifica versione restaurata, Novecento, uno dei grandi capolavori del cinema italiano, affresco della storia d’Italia raccontato dal genio di Bernardo Bertolucci: in prima visione arriva, per un doppio appuntamento, al Cinema Scuderie Granducali di Seravezza Domenica 22 (Atto I) e Mercoledì 25 Aprile (Atto II) con 2 proiezioni uniche alle 17:00.

Il film, presentato fuori concorso al Festival di Cannes nel 1976 e diviso in due parti per una durata complessiva di 318 minuti, ripercorre la storia d’Italia dal 1900 alla Liberazione attraverso le vicende de giovani protagonisti interpretati da un cast di star, da Robert De Niro a Gérard Depardieu, Stefania Sandrelli, Laura Betti, Donald Sutherland e Burt Lancaster: è la storia di tre generazioni e della loro lotta di classe in Emilia, sullo sfondo della difficile scena politica italiana.

Novecento arriva in sala restaurato da 20th Century Fox, Paramount Pictures, Istituto Luce – Cinecittà e Cineteca di Bologna, con la collaborazione di Alberto Grimaldi e il sostegno di Massimo Sordella, presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata dela Cineteca di Bologna.

LA TRAMA: Il 1 Gennaio del 1900, nello stesso latifondo, nascono due bambini, Olmo, figlio di contadini, e Alfredo, erede del padrone. Sul grande schermo si confrontano, dall’inizio del secolo fino al 1945, le vite parallele dei due ragazzi-uomini. Nella prima parte viene raccontata la vita dei due protagonisti sullo sfondo di fatti politici e sociali di quegli anni: primi scioperi nei campi, la guerra 1915-18, il fascismo agrario che aiuta i padroni. E poi i fatti privati: le frodi per l’eredità, gli amori leciti e non, fino al momento in cui i due giovani si sposano.