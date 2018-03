A Scuola Tessieri cene didattiche con lo chef stellato Cristiano Tomei

PONSACCO – Sabato 24 alle 20.30 Scuola Tessieri ospiterà la prima cena didattica, una serata esclusiva che vedrà la partecipazione degli studenti del corso professionale di cucina e del corso professionale di pasticceria, oltre agli chef della Scuola Stefano Cipollini, Raffaele Musacco e Mario Ragona, che cureranno il menù. Per i commensali sarà l’occasione per conoscere la Scuola e degustare pietanze di alta cucina; per gli allievi sarà un ottimo modo per mettersi alla prova dopo il corso di formazione e sperimentare la preparazione conquistata.



Ospite d’onore Cristiano Tomei, chef stellato de “L’Imbuto” di Lucca, che con Scuola Tessieri ha avviato una collaborazione speciale all’interno di un progetto di riorganizzazione complessiva che coinvolge chef italiani di grande prestigio. Professionisti eccellenti hanno un ruolo centrale come docenti della Scuola e tutor degli stage degli allievi, che possono così fare esperienza in ristoranti, pasticcerie e strutture alberghiere di alto livello.

Per la cena didattica di sabato 24 occorre prenotare entro venerdì 23, telefonando al seguente numero 0587/355629, oppure inviando una mail a info@nullscuolatessieri.it.