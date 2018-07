A Sant’Alessio i lavori Geal alla rete fognaria: ecco come cambia la viabilità

LUCCA – Prendono il via i lavori per l’estensione della rete fognaria in via di Sant’Alessio a cura di Geal Spa. L’intervento interesserà in particolare il tratto compreso tra la scuola elementare fino all’intersezione con il Rio del Topo. Dopo i 1800 metri di nuova condotta fognaturia realizzati negli anni scorsi la società che gestisce la rete idrica del Comune si avvia quindi a proseguire un’opera importante per il territorio, del valore di 790 mila euro, che permetterà di prolungare di altri 1200 metri le fognature a Sant’Alessio.

L’intervento sarà suddiviso in due fasi.

Nella prima, che avrà inizio mercoledì 18 luglio, la strada provinciale 24 di Sant’Alessio resterà chiusa nel tratto da via dei Malfatti a via delle Piagge. Viene istituito il divieto di transito -eccetto velocipedi, ciclomotori, motocicli, autovetture e altre categorie di veicoli autorizzati- in via dei Malfatti e via del Caporale e viene istituito il senso unico di circolazione in via dei Malfatti con direzione di marcia consentita Viareggio-Lucca. Sempre in via dei Malfatti e via del Caporale inoltre viene istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. Il percorso alternativo per il traffico sarà il seguente: via della Pieve di Santo Stefano e via Piana, percorribile nei due sensi di marcia.

Nella seconda fase dei lavori è prevista la chiusura, sempre sulla SP 24, del tratto compreso fra via delle Piagge a via della Pieve Santo Stefano. I percorsi alternativi saranno i seguenti: via della Pieve di Santo Stefano e via Piana, che saranno percorribili nei due sensi di marcia; via delle Piagge di Sant’Alessio, anch’essa percorribile nei due sensi di marcia.