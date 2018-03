A San Vito due incontri per capire la migrazione e i migranti

LUCCA – “Conoscere per comprendere”. È questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Gruppo missionario della parrocchia di San Vito e dalla Cooperativa Sociale Odissea sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza. Due incontri-dibattito che saranno ospitati presso l’oratorio don Carlo Serafini, che si trova sulla via Pesciatina, vicino alla vecchia chiesa di San Vito.

“Migranti: da dove e perché?” è il titolo del primo appuntamento, che si terrà mercoledì 7 marzo alle ore 21. Un momento di riflessione per capire per quali ragioni masse di persone stanno abbandonando i loro paesi d’origine in cerca di un futuro migliore in Europa. “Accoglienza: come e perché?” è invece il titolo del secondo incontro, in programma per mercoledì 21 marzo, sempre alle ore 21. Sarà un’occasione per riscoprire le ragioni che spingono credenti e non credenti ad aprire le porte delle loro città ai migranti e per pensare quali possono essere i modi migliori per farlo.

«Come comunità cristiana ci sentiamo interrogati dalla presenza di questi nostri fratelli che vengono da paesi lontani in cerca di aiuto – ha spiegato il parroco di San Vito don Piero Ciardella – e non possiamo rimanere indifferenti».

La Cooperativa Sociale Odissea è nata alla fine del 2007, dal progetto comune di alcuni giovani, italiani e non, di rispondere all’immigrazione in modo positivo e fruttuoso e per valorizzare le proprie competenze, divenendo imprenditori di se stessi. La cooperativa porta avanti nella provincia progetti di accoglienza dei profughi, di animazione ed educazione e di mediazione sociale e linguistica socio-culturale.