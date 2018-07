a raccomandazione di Bianucci (Sinistra con Tambellini) in Consiglio comunale sul caso di Sheila Cardoso

LUCCA – «Invito l’Amministrazione comunale a far sentire a Sheila Cardoso la vicinanza e la solidarietà dell’intera Città, per il grave atto di discriminazione di cui è stata vittima. Lucca è ben altra cosa, rispetto a questo episodio: è, da sempre, un esempio concreto e prezioso di accoglienza, rispetto, integrazione. E sono sicuro saprà ribadirlo, anche di fronte a questa brutta vicenda».

E’ iniziata così la raccomandazione che, all’inizio della seduta del Consiglio comunale di ieri sera (martedì 10 luglio) il capogruppo di Sinistra con Tambellini (e referente del sindaco per i diritti) Daniele Bianucci ha rivolto al sindaco e alla giunta, in merito alla vicenda che, a due passi dalla stazione, ha visto come vittima una giovane ragazza di origine brasiliana, da più di 13 anni residente nel nostro Paese.

«Ho voluto scrivere alla ragazza, per ringraziarla per la forza che ha avuto nel denunciare pubblicamente l’episodio – ha spiegato il consigliere Bianucci – Capisco che non sia facile reagire alle discriminazioni. Che la cosa che al momento sembra più facile sia lasciar perdere, sperando che tutto finisca da solo. La sua testimonianza, invece, è stata molto coraggiosa: e spero, con tutto il cuore, possa servire alla nostra Città per crescere. Per questo, invito l’Amministrazione comunale a compiere passi concreti, per esprimere solidarietà e vicinanza: perché Lucca è molto di più e molto meglio di questo episodio, ed è giusto ricordarlo e ricordarcelo».