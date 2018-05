A Pietrasanta inizia un corso per capire la musica

PIETRASTANTA – Un corso per “capire la musica”. Un viaggio multisensoriale dentro il mondo dei suoni e delle nostre emozioni attraverso un ciclo di otto lezioni teorico-storiche-acustiche (1 ora ciascuna per 8 ore complessive) tenute dall’eclettico maestro e chitarrista Roberto Magri. Sono aperte le iscrizioni al corso promosso dall’Associazione Musicale Diafonia. Primo appuntamento venerdì 4 maggio (ore 18.30) presso la sala della Croce Verde (via Capriglia, Pietrasanta) per la presentazione del percorso. Il corso si terrà dall’11 maggio al 4 luglio (alle ore 18.30): è possibile partecipare alle prime quattro lezioni e poi decidere se partecipare alle restanti quattro.. A tutti i partecipanti saranno consegnate le dispense del corsoe specifico materiale audio-video. Per informazioni e contatti telefonare al 0584.24567 oppure al 339.1277102 / 349 3840885. C’è anche l’email: diafonia.pietrasanta99@nullgmail.com