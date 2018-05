A Pescaglia un’estate ricca di attività per bambini con i corsi del Comune

PESCAGLIA – Calcio, rugby, giochi di ruolo e in legno, musica e scrittura creativa. Sono queste alcune delle attività che i bambini residenti a Pescaglia potranno svolgere durante i corsi estivi promossi dal Comune che si svolgeranno dal 25 giugno fino al 10 agosto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 19. Le sedi dei corsi sono distribuite in maniera omogenea sul territorio, affinché i genitori possano scegliere quella più vicina: scuola primaria di Piegaio-Convalle, scuola primaria di Monsagrati ed ex scuola primaria di Fiano-Loppeglia.

<<I corsi estivi non solo sono un’opportunità di socializzazione per i bambini del territorio ma rappresentano anche un’occasione per imparare divertendosi – commenta l’assessore alla scuola, Valerio Bianchi -. Sono inoltre un valido supporto alle famiglie in un periodo dell’anno in cui non si svolgono attività scolastiche. Auspico quindi una buona adesione a questo progetto>>.

Il costo di partecipazione per l’intero periodo di svolgimento dei corsi è di 25 euro per il primo figlio, 15 euro per il secondo figlio e 10 euro dal terzo figlio da versare sul conto corrente postale 119552 intestato a “Comune di Pescaglia – Servizio Tesoreria” o su conto corrente bancario iban IT 56 D 05034 70111 000000104029 con causale “Attività estive”. Per iscriversi, utilizzando la modulistica distribuita nelle scuole primarie e disponibile anche sul sito www.comune.pescaglia.lu.it c’è tempo fino al 19 maggio. Per informazioni: Comune di Pescaglia tel 0583/3540211, protocollo@nullcomune.pescaglia.lu.it