A Palazzo Sani un seminario informativo sulla questione “sacchetti”

LUCCA – Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara organizza un appuntamento per fare chiarezza sulle nuove normative in materia di sacchetti per le attività commerciali.

Il seminario, aperto a tutti gli imprenditori del territorio, si terrà lunedi 15 gennaio dalle ore 15.30 a Palazzo Sani e vedrà la presenza di esperti del settore che faranno il punto sulla “questione- sacchetti”, che tanto scalpore sta facendo a livello nazionale.

Al tavolo dei relatori infatti siederanno l’avvocato Pierpaolo Masciocchi, responsabile settori sicurezza sul lavoro e ambiente e utilities di Confcommercio nazionale; Roberto Marta, segretario nazionale FIDA (dettaglianti alimentari Confcommercio) e Marco Versari, presidente di AssoBioplastiche.

«La legge che dal primo gennaio ha disposto l’utilizzo dei nuovi sacchetti – si legge in una nota dell’Associazione – ha creato molto scompiglio e tanta confusione tra i commercianti ed è per questo che abbiamo deciso di convocare gli esperti in materia del Sistema Confcommercio, che si metteranno a disposizione dei presenti per spiegare tutte le novità e verificare le conformità dei sacchetti.

In questi giorni abbiamo ricevuto tantissime richieste e sollecitazioni da parte di attività che non sanno come comportarsi per non incorrere in multe, anche molto pesanti. Per dare un taglio decisamente pratico all’appuntamento diamo la possibilità di partecipare portando direttamente i sacchetti e le borse utilizzate dagli esercenti, al fine di controllare concretamente se rispondono o meno ai requisiti previsti dalla nuova normativa».

Per informazioni è possibile contattare lo 0583.473135.