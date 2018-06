A Palazzo Ducale il libro “Una vita per la musica. I fratelli Salani”

LUCCA – Storia, musica ed emigrazione. Sono i temi che si intrecceranno nel corso della presentazione del libro “Una vita per la musica. I fratelli Salani” scritto dalla musicista venezuelana di origini italiani Barbara Salani, in programma domani, sabato 2 giugno, alle 17,30, nella sala Ademollo nell’ambito delle iniziative culturali previste per la Festa della Repubblica a Palazzo Ducale.

Pubblicato nel 2017 il volume Una Vita per la Musica (Music for Life tradotto in inglese e Una Vida para la Música tradotto in spagnolo dall’autrice) è il frutto di anni di ricerca sulla storia della famiglia di origine di Barbara Salani. Il libro racconta le avventure di suo padre Giulio e di suo zio Renato, sia durante la Seconda guerra mondiale che, successivamente, descrivendo le loro carriere musicali attraverso l’Europa ed il Venezuela, condividendo il loro talento e la loro gioia per la musica con l’entusiasmo del pubblico.

Nel libro si raccontano, appunto, anche i drammatici momenti in cui i due fratelli Renato e Giulio furono rastrellati nell’agosto del 1944 dai nazisti a Massaciuccoli, dove erano sfollati, e deportati nel campo di concentramento di Fossoli (Modena), da dove qualche mese dopo riuscirono a fuggire.

Barbara Salani, diplomata in pianoforte alla Escuela de Música Juan Manuel Olivares, sotto la guida della professoressa Gerty Haas, si è poi laureata al Philadelphia College of the Performing Arts. Ha partecipato a numerosi programmi radio e tv e si è esibita in Venezuela, Stati Uniti, Italia, Spagna, Francia e Grecia. Nel 1990 ha conosciuto in Italia la pianista argentina Laura Helman con cui ha formato il duo pianistico Laura Helman-Barbara Salani ottenendo ampi consensi di pubblico e critica.

Recentemente la Salani è stata nominata coordinatrice di Musicfor, un progetto di insegnamento musicale organizzato del Boys and Girls Club della contea di Broward. Musicfor è un’associazione internazionale fondata in Svizzera per il sostegno e lo sviluppo dell’insegnamento musicale nelle aree svantaggiate del mondo.

Durante l’incontro a Palazzo Ducale – ad ingresso libero – Barbara Salani eseguirà alcuni brani al pianoforte dal suo repertorio classico.

blankunavitaperlamusica.com

www.duohelmansalani.com

Info: tel. 337-1637919 e info@nullpalazzoducale.lucca.it