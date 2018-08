A ottobre Daverio e Lerner relatori al Forum internazionale della Formazione di Camaiore

CAMAIORE – Gad Lerner e Philippe Daverio. Sono solo due dei prestigiosi nomi che hanno già dato conferma della loro partecipazione. Con loro anche Marco Falaguasta, Giovanni Filocamo, Sebastiano Mondadori e Giovanni Bietti. L’appuntamento è per la seconda edizione del Forum internazionale della Formazione in programma il 12, 13 e 14 ottobre a Camaiore.

Un evento di grande livello che torna ad ottobre a Camaiore per un focus sulla formazione e per affrontare in particolare il tema dell’universo dei linguaggi, filo rosso che legherà tutti gli eventi della seconda edizione. In programma numerosi seminari pubblici con relatori qualificati e prestigiosi: incontri pensati e organizzati per un pubblico diversificato, composto da professionisti, genitori, insegnanti, giovani, formatori. Si va dal giornalismo al mondo universitario, dalla letteratura alla scienza, dalla fotografia alla cucina. Rispetto alla prima edizione (nel maggio 2017) sarà riservato molto più spazio ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Tra i più attesi quello dedicato alla scrittura creativa che sarà tenuto da Sebastiano Mondadori.

Tra i relatori confermati nomi di prestigio del mondo della cultura, del teatro, della musica e della comunicazione come il giornalista ex direttore del Tg1 Gad Lerner, il critico d’arte Philippe Daverio, l’attore e regista Marco Falaguasta, il matematico e fisico Giovanni Filocamo, lo scrittore Sebastiano Mondadori e il musicista (e divulgatore musicale accanto a Piero Angela in Quark) Giovanni Bietti. Nella tre giorni di Camaiore affronteranno il tema dell’universo dei linguaggi da diversi punti di vista e sfaccettature. L’apertura dei lavori, il 12 ottobre, sarà affidata a Gad Lerner, firma illustre del giornalismo italiano, assieme al professor Luciano Mecacci dell’Università degli studi di Firenze.

L’iniziativa ha numerosi patrocini fra i quali spiccano quello del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca. Il forum è organizzato dall’agenza formativa TESEO di Camaiore, assieme all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia con il patrocinio del Comune di Camaiore. La partecipazione alle attività del Forum tra l’altro sarà valida per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti: dà diritto a 20 crediti.

La partecipazione al Forum è gratuita, ma la registrazione all’evento è obbligatoria. Per info si può chiamare la segreteria di Teseo ai numeri 0584 338275 – 338254 o registrarsi direttamente sul sito all’indirizzo www.forumform.it.