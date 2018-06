A Massarosa si inaugura la nuova sede di “A scuola in libertà”

MASSAROSA – L’Associazione Parlare Pace Onlus – che da settembre 2017 gestisce l’immobile in via delle Sezioni 4278 sede della ex scuola elementare – è lieta di invitare la cittadinanza del comune di Massarosa e dei comuni limitrofi all’inaugurazione dell’edificio, alla presenza del sindaco Franco Mungai, dei bambini e delle bambine che frequentano il progetto educativo “A scuola in libertà”, delle loro famiglie, delle aziende partner che hanno accompagnato e sostenuto le attività di ristrutturazione.

Domenica 10 giugno dalle ore 18:00, dopo il taglio del nastro, i presenti potranno visitare gli ambienti educativi all’interno dei due piani dell’edificio e cogliere, in parte, l’essenza di questo progetto che si ispira alla pedagogia della Dott.ssa Maria Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952) e alla comunicazione “nonviolenta” del Dott. Marshall Rosenberg (Canton, 6 ottobre 1934 – Albuquerque, 7 febbraio 2015) e che pone il bambino e la sua “competenza” al centro del processo di crescita ed auto-apprendimento.

Durante la giornata, a partire dalle ore 12:00, negli spazi all’aperto si terrà la sesta edizione della Festa di Primavera, un appuntamento ormai consolidato per riunire piccoli e grandi che desiderano condividere modelli di gioco e di formazione all’aria aperta.

Giochi della tradizione per famiglie e bambini, letture all’aperto, laboratori di falegnameria, cibo goloso, lezione di bio-danza e, novità di questa edizione, la presenza della troupe giornalistica di Toscana Che Cambia, un progetto a cura della redazione di Italia Che Cambia, che dal primo giugno è in viaggio nella nostra regione per scoprire e mappare quelle realtà simbolo di un cambiamento positivo verso una società più etica e sostenibile.