A Massarosa riconfermato il titolo di “Città che legge”

MASSAROSA – Riconfermato anche per il 2018 al Comune di Massarosa il prestigioso titolo di “Città che legge” conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBACT), d’intesa con l’ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che riconosce e sostiene la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

<<Una conferma che ci onora – spiega la consigliera delegata alla cultura Linda Frati – poiché quello della diffusione della lettura e della cultura è un obiettivo nel quale abbiamo investito molto,in special modo attraverso il nostro Premio Letterario che sta conquistando, passo dopo passo, una notorietà a livello nazionale grazie ad un rilancio frutto di molteplici azioni combinate.

Dalla presenza al prestigioso Salone Internazionale del Libro di Torino, alle varie presentazioni itineranti nelle librerie e nei luoghi di cultura delle opere, alla collaborazione con la scuola Holden di Torino che organizzerà prossimamente un seminario di scrittura presso l’opificio La Brilla, fino alla Fondazione Pomara Scibetta, arte, bellezza, cultura,che ha finanziato la realizzazione di un’opera in bronzo da donare ogni anno al vincitore del Premio Letterario Massarosa, la strada del nostro antico Premio si fa sempre più luminosa ed in grado di portare il nome di Massarosa in alto nel panorama culturale>>.