A Massarosa assemblee con i cittadini per prevenire la microcriminalità

MASSAROSA – Dopo l’incontro che giovedì mattina il sindaco Franco Mungai e il vicesindaco Damasco Rosi hanno avuto con il Prefetto Maria Laura Simonetti durante il quale è stato affrontato il tema della sicurezza e delle possibili misure da mettere in campo, nell’attesa che si svolga la riunione tecnica di coordinamento con le Forze dell’Ordine a cui sarà chiamata a partecipare l’amministrazione comunale, sono in programma due assemblee pubbliche di confronto con la cittadinanza che vedranno la presenza del comandante dei Carabinieri di Massarosa M.llo Massimo Merlo e della comandante della Polizia Municipale Dott.ssa Francesca Papasogli.

La prima, per la parte nord del comune, promossa dal Comitato di Rappresentanza Locale di Piano di Conca, con la presidente Elisabetta Giusti, allargata anche alla partecipazione dei Comitati di Rappresentanza Locale di Stiava, Piano di Mommio, Bargecchia e Corsanico, è fissata per martedì 30 gennaio alle ore 21.15 presso l’auditorium del nuovo polo scolastico in via Papa Giovanni XXIII a Piano di Conca.

Data, orario e luogo della seconda, per la parte sud del comune, verranno comunicati nei prossimi giorni e vedrà coinvolti i Comitati di Rappresentanza Locale di Massarosa, Piano di Quercione, Pieve a Elici – Gualdo – Montigiano, Bozzano, Quiesa e Massaciuccoli e i cittadini di quelle frazioni.

Durante questi incontri verranno date anche informazioni utili su come i cittadini possono collaborare fattivamente al controllo del territorio ed essere di ausilio alle Forze dell’Ordine impegnate nell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di microcriminalità.