A Maratoniamo, mele a km0 con la Coldiretti

VIAREGGIO – Mele a km zero per i partecipanti di “Maratoniamo”. Donne Impresa Coldiretti partner della maratona-passeggiata di beneficenza promossa dalla Casa delle Donne, con cui da anni ormai collabora attivamente per la lotto contro violenza maschile sulle donne, insieme al Tavolo Rete Versiliese in programma domenica 11 marzo con ritrovo in Piazza Maria Luisa a Viareggio (Lu). Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto al Centro Antiviolenza L’una per l’altra. Tra le protagoniste le campionissime Greta Adami (Fiorentina Women’s Fc), Annalisa Casini (Shotokan),Silvia Storari (Beach Tennis) e Margherita Zalaffi (nazionale di scherma). Da sempre vicina al tema della violenza di genere anche in questa occasione Donne Impresa Coldiretti porta in dota alla manifestazione di sensibilizzazione il Made in Italy mettendo a disposizione di tutti i partecipanti mele prodotte dalle aziende agricole toscane. Già in altre occasione Donne Impresa Coldiretti aveva sostenuto le iniziative della Casa delle Donne.