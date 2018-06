A luglio teatro e musica protagonisti ad Artémisia a Capannori

CAPANNORI – Al via dal 1° luglio al polo culturale Artémisia di Tassignano una rassegna di teatro e musica all’aperto promossa dal Centro Culturale di Tassignano in collaborazione con il Comune. Gli spettacoli teatrali si terranno nel mese di luglio, mentre i concerti sono in programma nel mese di agosto.

Vediamo il programma completo:

Teatro: domenica 1 luglio Compagnia Arte Teatrale Invicta “Agenzia matrimoniale” commedia comico brillante in vernacolo lucchese di Stefano Palmucci; domenica 8 luglio compagnia ‘Teatro Studio’ “Lo sposo nell’armadio’, commedia comico brillante, regia di Roberto Birindelli; domenica 15 luglio compagnia del centro ‘La dama pelata’, commedia in vernacolo lucchese di Giampiero Della Nina. Regia di Dia Manfredini; domenica 22 luglio compagnia teatrale Mercante di parole ‘Torno presto papà’ di Paolo Petri, commedia brillante. Domenica 29 luglio compagnia di Livorno Gli amici di Paolo ‘Omini e donne’ spettacolo in vernacolo di Gabriele Nuterini.

Musica:domenica 5 agosto Gruppo ‘Link’ omaggio a Pino Daniele; domenica 19 agosto Gruppo Gomm ‘Rhythm’n blues band; domenica 26 agosto gruppo ‘Radiokaos’ omaggio a Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Lucio Battisti, Rino Gaetano.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30. Biglietto di ingresso 6 euro. Per informazioni 328 7570616, 3939862149, centroculturaletassignano @yahoo.it.