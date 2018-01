A LuccaLibri si presenta il nuovo volume di Liliana Dell’Osso

LUCCA – “La verità sulla menzogna, dalle origini alla post-verità”: è il titolo dell’incontro che si terrà domani (13 gennaio dalle 17,30) al Caffè Letterario di Lucca. Liliana Dell’Osso, direttrice della clinica psichiatrica dell’università di Pisa, presenterà per l’occasione il suo nuovo libro sull’argomento, mentre in libreria sarà allestita un’esposizione di alcuni disegni originali dell’illustratrice Daria Palotti dedicati al personaggio Pinocchio di Carlo Collodi e realizzati per le edizioni Andalù (tutto il materiale esposto è stato fornito da Ursula Camici). All’incontro prenderà parte, oltre all’autrice, Luciano Conti (già professore associato di psichiatria dell’Università di Pisa), coautore del libro. Lo psichiatra-psicoterapeuta Enrico Marchi converserà con gli autori e condurrà l’incontro, anche attraverso proiezione di immagini e di filmati sonori. Alla fine della serata gli autori firmeranno e personalizzeranno le copie in vendita del libro. L’incontro ha preso vita quasi per caso, tempo fa, quando il graphic designer Maurizio Della Nave (fin da piccolo appassionato di quel capolavoro della letteratura toscana che è “Le avventure di Pinocchio”) vede in una tipografia i disegni di Daria Pallotti e le produzioni Andalù. Qualche giorno dopo incontra e conosce Liliana Dell’Osso e scopre che ha appena pubblicato un libro dedicato alle bugie e con in copertina Pinocchio. “Aggiungendo a tutto ciò una personale curiosità – commenta Della Nave – verso l’argomento menzogna (da Socrate a Lombroso o da Machiavelli a Ekman fino ai casi storici di varia natura e ad alcune esperienze personali), parlandone con Talitha Ciancarella, deus-ex-machina del Caffè Letterario, è nata l’idea subito ben supportata da Enrico Marchi, sempre molto attivo su molti temi legati alla psicologia ed all’arte”.