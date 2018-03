A Lucca un incontro su ‘Donne dai comportamenti non conformi agli stantard sociali’

LUCCA – Le associazioni La Città delle Donne e Centro Donna Lucca hanno organizzato per il prossimo martedì 27 presso la sala Maria eletta Martini a Lucca. Ringrazio per l’attenzione, Gabriella Fenili – La Città delle Donne

‘Donne dai comportamenti non conformi agli stantard sociali’: di questo di parlerà al CRED in sala Maria Eletta Martini martedì 27 marzo alle 17,00 con la dott.ssa Annacarla Valeriano, ricercatrice presso l’Archivio della memoria abruzzese della Fondazione Università di Teramo, presentando il suo saggio “Malacarne”. L’indagine si concentra sul periodo fascista e sulle modalità con cui erano “trattate” le donne fuori dai canoni sociali che si ritenevano imprescindibili per lo sviluppo di una società specchio del regime. Attraverso diagnosi mediche, lettere dei familiari e testimonianze delle stesse pazienti, si ricostruisce il vissuto di molte donne che hanno seguito percorsi di internamento in manicomio, anche lunghi e ripetuti negli anni, solo di rado supportati da diagnosi di malattia mentale. Le associazioni La Città delle Donne e Centro Donna Lucca, in collaborazione con l’amministrazione comunale, propongono quindi questa ricerca storica con duplice scopo di informare su quanto accaduto e suggerire riflessioni riconducibili al contesto attuale.