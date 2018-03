A Lucca mercato immobiliare in chiaroscuro

Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate a Lucca i prezzi delle case, anche se di poco, continuano ad avere una tendenza verso il basso.

Si parla di un decremento che oscilla tra i 50 e i 100 € al MQ. Si può pensare che non sia poi tanto, in realtà questo ulteriore ribasso verificatosi negli ultimi mesi, sommato agli ultimi 8/9 anni contribuisce ad un calo di prezzo notevole rispetto agli anni d’oro in cui si vendeva un appartamento ristrutturato in centro a 4.500/5.000 al MQ.

I prezzi di oggi sono certamente diversi. Per il centro storico oscillano infatti da 2.000 € per immobili da ristrutturare a 3.500 € per quelli ristrutturati.

Se questo vistoso calo dei prezzi ha decrementato complessivamente il valore degli immobili, va detto tuttavia che ha avuto l’effetto di sostenere la domanda, con un ritorno positivo in termini di affari conclusi.

I dati delle vendite relative al 2017 infatti, ancora provvisori, sono fortunatamente in rialzo, con numeri che per il centro storico non si registravano dal 2011.

Anche per quanto riguarda la prima periferia si osserva una dinamica analoga. Qui i valori correnti si attestano entro una forbice che va da 1.700 per gli oggetti da rimodernare fino a 2.300 € per abitazioni recentemente ristrutturate o immobili di nuova realizzazione.

Dal punto di vista del mercato, gli immobili che vanno per la maggiora sono quelli con un prezzo compreso nella fascia da 100.000 a 200.000 €.

Data questa preferenza del mercato, è fisiologico che la domanda si orienti soprattutto verso gli alloggi fuori dalla cerchia delle Mura, dove è più facile trovare immobili con le caratteristiche desiderate pur con budget più contenuti.