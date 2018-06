A Lucca il secondo corso di opera lirica italiana “Giacomo Puccini”

LUCCA – Da lunedì 2 a sabato 14 luglio si terrà a Lucca il secondo Corso Internazionale di opera lirica italiana “Giacomo Puccini” organizzato dalla associazione di musica contemporanea Cluster su iniziativa del suo direttore artistico Girolamo Deraco, docente di composizione del corso. Un Corso realizzato grazie al sostegno delle Fondazioni CRL e BML di Lucca e in collaborazione con il Teatro del Giglio, Fondazione Giacomo Puccini, AML , Club Unesco di Lucca, Bartok Opera Festival di Budapest. Il successo dell’anno passato è stato talmente grande che molte Nazioni del centro America si sono mosse per avere il trasferimento del Corso nel proprio paese. Vedi il Messico , dove Deraco è già andato due volte nella grande città di Monterrey ( ottobre 2017 e febbraio 2018), il Paraguay (ad Asuncion ) e Argentina ( a Buenos Aires) nello scorso mese di maggio e giugno. Città dove Deraco ha “seminato” importanti collaborazioni che vedranno nei prossimi anni rapporti di scambio tra questi Paesi con le musiche dei soci Cluster che saranno eseguite in importanti Teatri e Sale. Come nel caso del concerto del 31 maggio scorso dove, per l’inaugurazione del corso, l’Orchestra del Parlamento del Paraguay diretta da Diego Sánchez ha eseguito nell’Auditorium della Banca Centrale del Paraguay un programma con musiche contemporanee, compresi due brani di Girolamo Deraco e Francesco Cipriano.

Durante il corso dell’anno passato furono perfezionate ben otto opere da camera, due delle quali, composte da Stefano Teani e Andrea Benedetti, sono state eseguite in prima assoluta il recente maggio al Teatro di San Girolamo per conto del Lucca Classica Festival , instaurando un costruttivo rapporto di collaborazione con l’AML . Stessa cosa con il Teatro del Giglio, che il prossimo 13 luglio metterà a disposizione il teatro di San Girolamo, a conclusione del corso, per allestire in prima assoluta l’opera da camera della compositrice Olsa Taqi (Albania) dal titolo “Meladramma” per soprano e pianoforte prodotta nel corso del 2017. Esecutori saranno il soprano Maria Elena Romanazzi e il pianista Stefano Teani.