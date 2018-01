CasaPound: Di Stefano ‘benedice’ la candidatura di Barsanti e Bergamini

LUCCA – “L’Italia deve ripartire, ma non potrà farlo nell’Europa”, questo il messaggio lanciato da Simone Di Stefano, candidato premier di CasaPound Italia. Di Stefano ha presentato in conferenza stampa i punti forti del programma di CasaPound e i candidati del movimento nel territorio lucchese. Alla Camera, nel collegio uninominale di Lucca, correrà Fabio Barsanti attuale consigliere comunale mentre al Senato ci sarà Riccardo Bergamini, il noto alpinista già candidato alle scorse amministrative, dove CasaPound ha raccolto a Lucca i voti dell’8% dell’elettorato. Numeri che Di Stefano si augura di ripetere a livello nazionale.

“L’Italia sarà guidata da un governo tecnico, figlio di un inciucio garantito da questa legge elettorale – ha sottolineato ancora Di Stefano – per questo l’unico voto utile è quello per CasaPound. Il nostro movimento ha dimostrato con il lavoro quotidiano di non essere un carrozzone elettorale ma una vera speranza di cambiamento. Berlusconi invece è già pronto al tradimento: dice che governerà ma invece appoggerà il governo tecnico, come già fatto in passato. Questo lo sanno anche Salvini e Meloni, che stanno prendendo in giro il proprio elettorato. I 5 stelle invece, che hanno chiuso ai militanti storici e aperto a persone di cui non si sa nulla, sono un cavallo di Troia di questa grande coalizione che abbraccerà tutti i partiti. Il futuro dell’Italia, se così andassero le cose, sarebbe nero: una Nazione senza sovranità venduta pezzo per pezzo sul mercato straniero.”

“La sovranità invece è il nostro punto centrale – ha continuato Di Stefano – perché senza di quella ogni speranza di ripresa è impossibile e ogni promessa è vana. Tutti vogliono abbassare le tasse, ma questo si può fare solo uscendo dall’Euro e dall’Unione Europea: l’alternativa è ridurre la pressione fiscale al prezzo di privatizzare e smantellare i servizi pubblici. Uno Stato però non deve arretrare, deve tornare a essere garante per i propri cittadini. Per questo vogliamo la sovranità monetaria subito, vogliamo rimettere le banche agli ordini dello Stato e a servizio del Paese e vogliamo portare avanti dei progetti concreti. Uno riguarda la casa: vogliamo fare di tutto perché le famiglie possano tornare a essere proprietarie della prima casa. La nostra proposta si chiama Mutuo Sociale e sovverte il mutuo bancario: la giovane coppia sceglie la casa, la banca la compra mettendola all’attivo e la giovane coppia paga una rata commisurata alle proprie entrate. Come facciamo a costringere le banche a farlo? Facendo loro concorrenza con lo Stato, attraverso un istituto pubblico che possa surrogarsi alle banche nell’erogazione del Mutuo Sociale: per non perdere il mercato prima casa il sistema bancario sarà costretto a riposizionarsi”

“Un’altra proposta è il Reddito nazionale di natalità: 500 euro al mese per ogni bambino fino ai 16 anni di età. Una misura che serve a rilanciare il tasso di nascite italiane. Perché solo italiane? Perché ci stiamo estinguendo. Gli stranieri fanno figli, gli italiani no. Bisogna metterli in condizione di tornare a farli. Questa proposta gira intorno a una carta elettronica che arriva a casa del bambino, con i soldi che vanno spesi entro il mese per beni e servizi legati al bambino. Così si rimettono anche soldi nel nostro tessuto economico. Vogliamo poi nazionalizzare le autostrade: sono il frutto di investimenti pubblici ma sono in mano a una multinazionale straniera i cui accordi con lo Stato italiano sono addirittura secretati. Dobbiamo riportarle sotto il controllo pubblico e prevediamo quote fisse di pagamento, per esempio 80 euro all’anno. Lasciamo così maggiore ricchezza nelle tasche degli italiani.”

“Per quanto riguarda il tema immigrazione – ha concluso Di Stefano – bisogna intervenire nei paesi di origine degli immigrati. Dobbiamo ricreare uno stato sovrano in Libia, dobbiamo capire cosa manca in quegli stati dove non ci sono guerra e nonostante questo stiamo ospitando a nostre spese migliaia di loro cittadini. Possiamo costruire lì ciò che manca, usando come manodopera i tanti ragazzi che sono parcheggiati nei nostri centri di accoglienza. Diamo loro la possibilità di darsi da fare, e di farlo per la loro patria. Questi sono alcuni punti, che insieme ad altri formano il programma di CasaPound che uscirà completo nei prossimi gironi. Per promuovere seriamente tutto questo dobbiamo entrare in Parlamento. Per questo il 4 marzo bisogna votare il nostro movimento, contro la truffa del governo tecnico, per la sovranità della nostra Nazione.”