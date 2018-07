A ‘Lucca Classica’ arriva il cartoon realizzato con Beremboin, ‘Max & Maestro’

LUCCA – L’incontro fortuito tra due mondi completamente diversi: quello di Max, ragazzino amante di calcio, videogames e musica rap, e quello di un misterioso “Maestro” che vive da solo in una grande casa suonando e ascoltando musica classica. Un incontro che si trasforma in amicizia e, per il ragazzo, in un grande amore per la musica classica. Il “Maestro” altri non è che Daniel Baremboim, il grande pianista e direttore d’orchestra che ha collaborato all’ideazione della serie, accettando di “diventare un cartone animato” e dando agli autori importanti spunti e indicazioni.

Alcuni episodi di “Max e il Maestro” verranno proiettati durante la prossima edizione di Lucca Classica Music Festival che si terrà dal 2 al 5 maggio 2019. Questo è il primo degli appuntamenti dedicati al pubblico più giovane che verranno svelati un po’ alla volta nei prossimi mesi. Realizzato con la collaborazione della struttura animazione di Rai Ragazzi, distribuito a livello internazionale e coprodotto da Monello Productions di Parigi e MP1 di Milano, “Max & Maestro” andrà ad arricchire quella parte di programma che fin dalla sua nascita Lucca Classica ha sempre dedicato ai bambini, con l’obiettivo di avvicinarli alla così detta musica colta.

Lucca Classica Music Festival è una manifestazione organizzata da Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il Teatro del Giglio e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con la media partnership di Rai Radio Tre, Amadeus e Sky Classica HD.