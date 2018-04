A Lucca arriva il rugby ‘al tocco’ e, cioè, senza placcaggio

LUCCA – Chi ci ha giocato almeno una volta nella vita lo sa: a rugby possono giocare tutti. Alti, bassi, leggeri, pesanti, giovani, esperti: su un campo da rugby tutti possono trovare spazio e dare un contributo importante. Questo concetto però, scontato per gli addetti ai lavori, non è così facile da capire per chi non è dell’ambiente. Proprio per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al rugby in totale sicurezza, arriva a Lucca per la prima volta il rugby touch, ovvero la versione del rugby che non prevede il placcaggio, sostituito da un semplice “touch”, tocco appunto. L’appuntamento, aperto a tutti, è per mercoledì 25 aprile alle 15:30 agli impianti sportivi dell’Acquedotto a Monte San Quirico.

Nato per volontà di alcuni genitori dei ragazzi del Rugby Lucca che avevano voglia di condividere la passione dei loro figli e fortemente sostenuta dal presidente Andrea Lombardi, il touch sta diventando una realtà importante, tant’è che la Federazione Italiana Rugby ha scelto proprio Lucca per ospitare il primo open day in Toscana di questa disciplina “semplificata”.

Oltre alla formazione di casa, composta da genitori ed ex atleti del Rugby Lucca, saranno presenti anche giocatori provenienti da Prato, Pisa, Pontedera e Valdinievole per un totale di circa 60 atleti. Chi non ha mai giocato a rugby ma vuole comunque cogliere l’occasione per provare questa esperienza non si deve preoccupare: dopo essersi registrato (direttamente sul posto dove sarà allestita una postazione apposita) potrà aggregarsi ad una delle altre squadre e godersi a pieno l’atmosfera che si respira su un campo da rugby. Sarà necessario anche un certificato medico di idoneità all’attività non agonistica. Al termine della manifestazione, come da tradizione, l’immancabile terzo tempo con gli atleti delle varie squadre che brinderanno tutti insieme.

L’iniziativa è promossa dal Rugby Lucca, capofila in Toscana del progetto touch, dalla Lega italiana touch rugby e dal comitato regionale della Federazione Italiana Rugby. Per informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook del Rugby Lucca o inviare una mail a asdrugbylucca@nullgmail.com