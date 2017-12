A lezione di droni: una nuova frontiera per il ‘Nottolini’

LUCCA – All’Istituto Tecnico per Geometri “L. Nottolini” è arrivato il drone. Nei giorni scorsi il geometra Mario Ricciarelli ha tenuto presso l’Istituto lucchese, una lezione sull’uso del drone per fare i rilievi topografici sul territorio. Uno strumento all’avanguardia che i futuri geometri potranno utilizzare per migliorare la loro professionalità.

A partire dal prossimo anno scolastico, all’ITG “L. Nottolini” sarà dunque attivato un corso per insegnare agli studenti l’uso del drone e permettere loro di conseguire la patente ENAC per l’uso di questo avanzato strumento. L’altra importante novità è che dal prossimo anno scolastico verrà attivato sempre all’Istituto Nottolini- Carrara, un nuovo corso professionale che riguarda industria e artigianato per il Made in Italy.

Il via libera della regione Toscana è in dirittura d’arrivo. Un arricchimento dell’offerta formativa che prevede la progettazione di manufatti attraverso strumenti tecnologici come il CAD, presenti nell’indirizzo di studi dei geometri.

Una sintesi tra impostazione commerciale e tecnologica rivolta a quegli studenti i quali, attraverso la cultura della qualità e dell’innovazione, intendano acquisire competenze che, con il Made in Italy, possono aprire interessanti sbocchi lavorativi. Infatti la crisi delle produzioni manufatturiere di massa seleziona quelle imprese produttive che meglio sanno riqualificarsi, coniugando la tradizione locale con l’uso delle nuove tecnologie dell’industria 4.0 e con le opportunità offerte dal mercato mondiale tramite l’e-commerce.

Nei prossimi anni è previsto un aumento del 2% dell’occupazione in provincia di Lucca in questo settore. Il nuovo indirizzo di studi può influire molto nel fornire alle nuove generazioni competenze e capacità da sfruttare nel mondo del lavoro.