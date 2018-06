A GreenheArt si festeggia il solstizio d’estate: tanti appuntamenti per una giornata all’insegna della felicità

LUCCA – Giovedì 21 giugno 2018, giorno del Solstizio d’estate ovvero quello con più ore di luce di tutto l’anno, GreenheArt vuole dedicare i suoi incontri culturali, ideati e prodotti da MVIVA, ad una riflessione sulla ricerca della felicità.

Si parte alle ore 18 con Alberto Simone e la presentazione del suo libro “La felicità sul comodino. Piccoli segreti per vivere meglio ogni giorno” (Tea Editore) a cura di Maurizio Vanni. Tutti vorremmo essere felici, ma spesso la felicità sembra inafferrabile, evanescente o solo un lontano ricordo. Come possiamo conquistarla e mantenerla? Nel volume si parla di “una felicità possibile e duratura”. “Una condizione di maggiore libertà e stabilità emozionale – scrive l’autore –, di pace interiore e di compenetrazione totale con l’universo al quale apparteniamo. E lo faremo esplorando insieme quei meccanismi invisibili e spesso subdoli con i quali siamo proprio noi, e nessun altro, a renderci le cose difficili, allontanandoci da una condizione naturale che è quella di saper godere e gioire di tutto ciò che riempie e rende unica la nostra vita”.

Autore e regista di cinema e fiction RAI, Alberto Simone alterna da sempre l’attività artistica a quella di psicologo, life coach e terapeuta. Dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti ha ampliato le sue conoscenze nei campi della mindfulness, della positive psychology e della psicologia energetica, specializzandosi in nuove metodologie terapeutiche come EFT Emotional Tapping, tecnica di rimozione di blocchi emozionali, ed EMDR, terapia per il trattamento breve del disturbo post traumatico. Da anni conduce seminari e workshop formativi e motivazionali sul tema della felicità ed è creatore del blog Il bicchiere mezzo pieno.

Alle ore 22 si prosegue con Elena Keher Kaur Bocci e la sua lezione di Kundalini Yoga, lo Yoga della Consapevolezza. Portato in occidente da Yogi Bhajan, è una disciplina armoniosa e potente che combina pratiche respiratorie (pranayama) con esercizi dinamici, posizioni statiche (asana), canto di mantra, meditazione e rilassamento. Molti sono i benefici: armonizza il sistema endocrino, rafforza il sistema nervoso, riduce ansia e stress, rende la mente più lucida e pronta, il corpo sano, bello e forte. La pratica aiuta a riconoscere le proprie potenzialità, ad affrontare la vita quotidiana con forza e lucidità, in uno stato di equilibrio, serenità e grazia. Per partecipare alla lezione occorre portare con sé un tappetino e un piccolo cuscino. Si consiglia abbigliamento comodo. Posti limitati su prenotazione.

Alle ore 23.45 ci si prepara ai riti propiziatori per trovare la felicità, che chiuderanno la giornata, con una mini sessione di Ecto Musica insieme al suo ideatore Fabio Bottaini, musicista, ricercatore nel campo del riequilibrio psicofisico ed esperto di stati di coscienza non ordinari, e Lorella Dianda. L’Ecto Musica è un nuovo modo di offrire e ricevere la musica. Chi partecipa non è più un ascoltatore passivo, ma contribuisce attivamente alla creazione dell’evento sonoro. Con un’adeguata preparazione – fatta utilizzando il dhyangro (tamburo sciamanico nepalese), la campana tibetana e il bastone della pioggia – si scende molto in profondità e si raggiunge quel luogo dove tutti siamo Uno. Il pianoforte diventa la stampante sonora della coscienza collettiva e la musica che “viene fuori” è creata contemporaneamente da tutti i partecipanti. Con l’accordatura a 432 Hz il pianoforte assume anche la funzione di porta dimensionale che ci permette di viaggiare nello spazio-tempo e di accedere a dimensioni nuove, inesplorate. I suoni che vengono creati, in questo stato di coscienza non ordinario, sono suoni di riequilibrio, per noi e per la noosfera.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Per prenotarsi alla lezione di yoga telefonare al 347.2966805.