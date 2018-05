A giugno a Seravezza tornano le ‘Summer Nights’ con l’unica festa orientale della Versilia

SERAVEZZA – Domenica 10 giugno cominciano le Summer Nights organizzate dall’Associazione Culturale QuercetArte. A partire dalle ore 17 fino a tarda notte, torna nelle Piazze e nelle Vie di Querceta (LU) la seconda edizione di “Mille e una Notte”! L’unica grande festa orientale nel cuore della Versilia ricca di performance live artistiche che vanno dai tappeti di segatura al body-painting, dalle esibizioni di danze del ventre a quelle in stile Bollywood, dimostrazioni di varie arti marziali, cucine in tema e locali e naturalmente il mercatino dell’artigianato ed antiquariato, etnico e non, per le vie del paese. Per i più piccoli saranno inoltre presenti giochi gonfiabili, animazione e truccabimbi. Il tutto avvolto da una nuova fiabesca atmosfera ricca di decorazioni, musiche, colori e sapori di paesi lontani, per una serata ricca di sorprese, curiosità ma soprattutto tanto divertimento!

Giovedì 19 luglio invece, sarà la volta della “Notte Arcobaleno 3”, assolutamente da non perdere!

Per maggiori informazioni:

Link evento facebook: https://www.facebook.com/events/205056476914228/

Pagina Ufficiale QuercetArte: https://www.facebook.com/mercatinoquercetarte/