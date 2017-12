A gennaio parte il corso di cucina lucchese

LUCCA – Vuoi imparare i segreti dei tordelli fatti in casa di nonno Egidio oppure il mitico sugo di nonna Bice? Per la prima volta hai la possibilità di farlo grazie alla collaborazione fra Istituto Comprensivo Lucca 2, Auser Insieme Lucca e Maria Letizia Pasquinelli che, a partire dal 15 Gennaio 2018, daranno vita a un nuova attività aperta a tutti coloro che vorranno passare una serata in compagnia cucinando, chiacchierando, imparando e degustando. Maria Letizia Pasquinelli è una insegnante di sostegno che da circa venti anni lavora presso la Scuola Media Da Vinci e ha sviluppato un modo molto concreto e funzionale di fare inclusione fra ragazzi disabili e compagni di classe; tutti insieme si mettono al lavoro nel laboratorio di cucina della scuola, splendidamente realizzato cinque anni fa grazie ad un contributo della Fondazione CDR. Il corso, aperto ad un massimo di 13 persone, partirà lunedì 15 gennaio dalle 19:00 alle 22:00 prevedendo cinque incontri durante i quali saranno realizzate due ricette che verranno poi degustate, accompagnate da ottimi vini locali. Il costo del corso, che include tutti gli ingredienti per la preparazione, è di 160 euro più 13 per la eventuale tessera Auser 2018 da pagare al momento dell’iscrizione oppure prima contattando Letizia al 328-0898888. Data la forte richiesta, una volta che saranno esauriti i posti per il primo ciclo di incontri, è possibile prenotarsi da subito per i turni successivi.