A Forte dei Marmi si piantano degli alberi per ricordare la tempesta del 2015

FORTE DEI MARMI – IL 5 marzo 2015 un forte vento fece danni forse nemmeno immaginati agli alberi di Forte dei Marmi e, in particolare, alla Pineta. Ecco che per ricordare l’evento calamitoso, il Comune di Forte dei Marmi ha indetto proprio per lunedì 5, alle 12, la piantumazione di un albero nella Pineta Falcone e Borsellino.

Alla cerimonia prenderà parte anche il sindaco Bruno Murzi, ma quella della Pineta non sarà l’unica piantumazione. Verranno piantati diversi alberi in diversi luoghi della città fin dal primo mattino: il percorso inizierà in via Caranna, per proseguire nel parco giochi di Vaiana e quindi a Vittoria Apuana nel parco della scuola Ugo Guidi. Il culmine sarà nel centro cittadino appunto, a mezzogiorno.