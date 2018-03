A Forte dei Marmi l’ottava Universal Youth Cup in memoria di Michele Aliboni

FORTE DEI MARMI – Torna anche quest’anno l’Universal Youth Cup, il torneo di calcio Under 11 che ormai da otto anni popola i campi della Versilia nel consueto periodo di Pasqua. A Villa Bertelli questo pomeriggio sono stati svelati i gironi dell’edizione 2018, in programma dal 30 marzo al 2 aprile, quando più di 1200 bambini gareggeranno ancora una volta in nome dello sport e del superamento di ogni confine linguistico e razziale. Il torneo si svolge dietro autorizzazione FIGC, grazie al contributo del Comune di Forte dei Marmi che anche quest’anno ha confermato il suo pieno sostegno alla manifestazione, mettendo a disposizione servizi e facilities di vario genere e collaborando attivamente alla promozione della manifestazione.

Presente per l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, Alberto Mattugini consigliere delegato allo Sport, per la Compagnia della Vela che da quest’anno sarà di supporto alla manifestazione, Riccardo Salvini, per l’organizzazione Umberto Mannella, Virginia, figlia di Michele Aliboni a cui il Torneo è dedicato.

Mattugini ha sottolineato l’importanza della manifestazione: “Mi congratulo con gli organizzatori perché anno dopo anno, hanno raggiunto dei numeri sorprendenti. Una crescita di cui beneficia il nostro territorio che andrà ad ospitare moltissime famiglie e ragazzi”.

L’Universal Youth Cup, fiore all’occhiello dell’agenzia“Players&Events”, specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi in Italia ed Europa, nel corso degli anni ha ospitato rappresentative giovanili dei principali Club italiani e stranieri oltre ad una lunga serie di squadre dilettantistiche.

Per l’edizione 2018 saranno 64 le squadre partecipanti in rappresentanza di oltre 20 nazioni e 4 continenti; tra i 31 Club professionistici partecipanti da segnalare la prima partecipazione del Manchester United oltre alla riconferma di Ajax, Atletico Madrid, Milan, Juventus, PSG, Chelsea, Benfica e tante altre.A patrocinare il Torneo sono anche: MasterSport ed Università di Pisa con il Master “Sport and Anatomy” in Fisioterapia Sportiva, oltre alle più importanti Istituzioni Sportive come Lega Serie B, Lega Pro, AIC e AIAC.

Grande novità dell’edizione 2018 è l’ingresso di Goleador come Top Sponsor che, oltre ad omaggiare i piccoli atleti ed il pubblico con le proprie deliziose caramelle, premierà anche il capocannoniere del Torneo con un display ricco di golosità.Sponsor Tecnico del torneo sarà Mizuno mentre il Pallone Ufficiale della manifestazione, con cui verranno giocate tutte le gare, sarà offerto dall’azienda Galex.

Altri Sponsor dell’evento sono Loacker,Acqua San Benedetto,Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana; Sportitalia, come TV, e RadioNostalgia saranno i Media Partner.