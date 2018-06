A Forte dei Marmi le registrazioni di “Un mare di storie”, il docu-reality targato Rai 3

FORTE DEI MARMI – In cerca di storie da raccontare…da domani giovedì 28 giugno a martedì 3 luglio, Francesca Fialdini e Angela Rafanelli, volti televisivi della Rai saranno a Forte dei Marmi per girare una delle quattro puntate di “Un mare di storie” nuovo programma di Rai 3 che andrà in onda da domenica 12 agosto a domenica 5 settembre.

Per garantire il regolare svolgimento dei lavori di riprese del docu-reality RAI , sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati, in cinque stalli in Via Mascagni nel tratto di Via Di Ciolo.