A Forte dei Marmi la grande musica internazionale: la star del jazz Igor Butman e la Moscow Jazz Orchestra

FORTE DEI MARMI – L’attesa è finalmente terminata: giovedì 19 luglio, nel cuore di Forte dei Marmi, risuoneranno le note del sassofono di Igor Butman, indiscussa star mondiale della musica jazz. Ad accompagnarlo la prestigiosa Moscow Jazz Orchestra, per una serata che coinvolgerà tutti, appassionati e non, grazie alla qualità degli artisti che saliranno sul palco. L’appuntamento è per le ore 21:30, in piazza Garibaldi, ad ingresso gratuito.

Si tratta di un’occasione imperdibile, per residenti ed ospiti della località versiliese. Igor Butman è oggi la personalità più influente della scena del jazz in Russia, con un curriculum musicale sconfinato: sassofonista, produttore, band leader e direttore musicale, Artista del popolo della Federazione Russa, Butman è visto da molti come un vero e proprio “profeta del jazz” in patria. Tra le sue più famose esibizioni, quella con il suo quartetto al Cremlino, nel 2000, di fronte a Bill Clinton e Vladimir Putin.

Ad accompagnare il re del sassofono sul palco ci sarà la Moscow Jazz Orchestra, definita da Downbeat Magazine come “un complesso di virtuosi”. Tra le migliori orchestre di jazz al mondo, con 17 eccellenti musicisti, è stata fondata nel 1999 proprio da Igor Butman, da cui il nome originario di “Igor Butman Orchestra”, nel 2012 cambiato nell’attuale. Numerose le tournée in Russia, Europa e negli Stati Uniti, con concerti nei più prestigiosi locali di musica jazz, tra i quali la Carnegie Hall ed il Lincon Center.