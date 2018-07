A Forte dei Marmi la commemorazione di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta uccisi nell’attentato

FORTE DEI MARMI – Forte dei Marmi si prepara a celebrare il 26esimo anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo, in cui trovarono la morte il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio), Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. La commemorazione, organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Presidenza del Consiglio comunale, si terrà giovedì 19 luglio. Il ritrovo per i partecipanti è previsto in via Spinetti, alle ore 16:40; alle 16:58, orario in cui avvenne l’esplosione, verranno deposti dei fiori e verrà onorata la memoria delle vittime dell’attentato mafioso.