A fine gennaio parte a Lucca un corso per diventare dj

LUCCA – Le tecnologie si sono evolute e siamo passati dal suonare dapprima il disco in vinile, poi il cd ed ora i files musicali di alta qualità, sono stati creati nuovi strumenti per poter gestire con la massima precisione e creatività l’esecuzione musicale, è ora possibile campionare suoni, rallentare o accelerare la velocità di un pezzo, alterarlo e giocarci in mille modi, ma quello che non cambia da quarant’anni è la centralità del selezionatore, dell’esecutore, la sua insostituibilità. Il Disc jockey (che si può tradurre più o meno come fantino del disco, colui cioè che lo cavalca, lo governa) è un figura sempre più importante nell’immaginario collettivo e nell’industria musicale: le scelte musicali personali, la capacità di fiutare nuove tendenze, il feedback costante che si deve creare con il pubblico spiegano come questo professionista della musica abbia potuto uscire dalle sale con le luci stroboscopiche degli anni 70 ed 80 e lentamente trasferirsi dietro una consolle a produrre successi, nelle piazze pubbliche per creare empatia collettiva fino ad essere equiparati a veri e propri musicisti, con spazi analoghi ai classici concerti arrivando ad invadere intere spiagge con centinaia di migliaia di persone che ballano.

Al fine di aprire un canale diretto con questa cultura -certo più presente in realtà dinamiche come Pisa- con un approccio professionale ma semplice e diretto, a partire dal 29 Gennaio, ogni lunedì dalle 19.30 alle 21.30, si terranno dieci lezioni di due ore l’una, sia di teoria che di pratica, su strumentazione analogica e digitale delle migliori marche (Pioneer, Technics, Rane/Serato, Native Instruments/Traktor, DjTech,AKAI, Denon) dal vinile alle moderne consolle digitali, con una panoramica di tecniche che parte dallo scratch alle tecniche di mixaggio presso l’auditorium della Scuola Media Da Vinci a S. Concordio organizzati dall’Associazione Musicale Concertus Lucensis.

Un corso adatto ai principianti e a coloro che vogliono ampliare la loro conoscenza e tecnica performativa, curato da tre insegnanti esperti e noti dj (DJ Drago, Dj, Herrera, Dj Djl).

Marco Dragoni, in arte Dj Drago, è un personaggio importante nella scena culturale toscana: la sua passione di lunga data lo ha portato ad aprire una attività, gestita assieme al suo socio Matteo, dove riescono a tenere insieme diversi aspetti della street culture: Selezioni viniliche di varie culture, i nuovi giradischi e gli accessori, il necessario per i graffiti, l’abbigliamento. Marco gestisce già con grande successo questi corsi sulla provincia di Pisa, offrendo agli appassionati di musica (senza limite di età alcuno) l’opportunità di aumentare ed affinare le proprie capacità espressive. Le serate musicali diventano così una insostituibile opportunità di socializzazione, dove la propria selezione diventa motore per relazionarsi con tutti i presenti, per analogia, contrasto, differenza, curiosità.

Per informazioni sulla parte didattica del corso potete contattare 050-44261 oppure info@nullsanantonio42.it; per chi invece volesse iscriversi o sulle modalità di pagamento contattare Prof.ssa Linda Severi 328-8143696