A febbraio scade il termine per il pagamento del contributo Siae

LUCCA – Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara ricorda a tutti i soggetti interessati la scadenza annuale del contributo Siae, fissata per il 28 febbraio, invitandoli a recarsi in una delle sedi dell’associazione (Lucca, Massa, Viareggio, Castelnuovo, Capannori e Pietrasanta), per ritirare l’attestazione e usufruire dello sconto riservato ai propri associati. Confcommercio ricorda che il diritto Siae deve essere corrisposto da qualsiasi esercizio aperto al pubblico (bar, ristorante, abbigliamento, calzature, alberghi) che abbia almeno un dispositivo per la diffusione di musica, radio, lettore cd, televisore, computer o altro. Si ricorda che lo sconto è valido anche per i concertini (musica dal vivo, piano bar), che vengono eseguiti all’interno dei pubblici esercizi. Al momento del rilascio dell’ attestazione deve essere regolarizzato il contributo associativo dell’ anno in corso. Si ricorda altresì che deve essere corrisposto anche il diritto connesso delle case discografiche Scf: per i soci è riservato lo sconto del 30 per cento. Per tutte le informazioni del caso è possibile contattare gli uffici dell’associazione.