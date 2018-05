A Celle dei Puccini una celebrazione in ricordo di Simonetta Puccini

CELLE DEI PUCCINI – Il “Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani”, in collaborazione con l’Associazione “Lucchesi nel mondo”, sabato 2 giugno omaggia il ricordo di Simonetta Puccini, nipote del maestro Giacomo, scomparsa nel 2017. L’ultima discendente diretta di Giacomo Puccini (1858 – 1924), sarà ricordata proprio nel piccolo paese dove la famiglia Puccini ebbe origine e dove vissero gli antenati di Giacomo: Celle dei Puccini, in Comune di Pescaglia.

Il ricordo per Simonetta, molto legata al Circolo Catalani, ha inizio alle ore 18 con la celebrazione di una Messa in suffragio officiata nella chiesa di S. Elisabetta a Celle; considerando la solennità dell’evento e del luogo, il rito liturgico è incastonato da canti in gregoriano. Al termine della Messa, il ricordo prosegue con l’esecuzione del Requiem per organo, coro e viola solista, scritto da Giacomo Puccini nel 1905 in occasione del quarto anniversario della morte di Giuseppe Verdi (1901). Protagonisti musicali il Coro S. Felicita di Lucca, istruito e diretto da Silvano Pieruccini e Frediano Cecchini (viola).

Alla conclusione del rito liturgico farà seguito (ore 20) un concerto vocale – strumentale sulla piazzetta antistante il Museo di Celle. Protagoniste Marina Serpagli (mezzosoprano), Antonella Biondo (soprano) e Laura Pasqualetti (pianoforte); il programma è interamente dedicato a musiche di Giacomo Puccini, con alcune arie da camera ed altre tratte da opere liriche; brevi notizie e curiosità storiche sui singoli brani pucciniani, introdotte e commentate da Loredana Bruno.

L’ingresso, aperto a tutti, è gratuito. In considerazione del limitato spazio destinato al pubblico, si suggerisce prenotare l’adesione al 347 9951581.