A Capannori un corso sulle prospettive delle professioni sanitarie

LUCCA – La Uil Fpl di Lucca e Opes Formazione organizzano per lunedì 16 luglio alle ore 15, nell’Auditorium Pissl dell’Asl Toscana Nord Ovest in piazza Aldo Moro a Capannori un seminario di aggiornamento sul tema di “Oneri e prospettive per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: il nuovo ordine e l’accesso agli albi”. Si parlerà dei contenuti della nuova normativa sul riordino della disciplina degli Ordini e dell’istituzione degli Albi delle professioni sanitarie, con relativi decreti attuativi.

Al centro del dibattito anche il ruolo della nuova federazione nazionale degli Ordini Tsrm-Pstrp e le modalità di iscrizione e degli aspetti emergenti relativi alle responsabilità dei professionisti. Interverranno Leonardo Capaccioli, vice presidente della Federazione nazionale e presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara; Maurizio Di Giusto, presidente Unipisi, Mario Renzi, segretario generale Uil Fpl Toscana. Il personale dipendente di Enti pubblici, in base alle norme contrattuali vigenti, può richiedere alle amministrazioni di appartenenza i benefici legati all’istituto della formazione facoltativa. Ai partecipanti sarà rilasciata una certificazione per l’attività formativa svolta. Per informazioni rivolgersi alla Uil Fpl di Lucca, anche sulla pagina Facebook del sindacato.