A Capannori tutte le scuole avranno la connessione veloce

CAPANNORI – Il Comune di Capannori porta la fibra ottica in tutte le scuole del territorio per migliorare e rendere più veloce la connessione ad internet. L’attivazione di questo importante servizio è prevista entro il mese di febbraio. L’obiettivo è garantire al sistema scolastico capannorese composto da 30 scuole, tra scuole secondarie di primo grado, scuole dell’infanzia e scuole primarie, suddivise in quattro istituti comprensivi, un accesso di qualità, sicuro e veloce alla rete.

«Molte scuole nei mesi scorsi ci hanno segnalato problemi legati alla connessione internet e quindi difficoltà ad esempio ad utilizzare i registri elettronici e le lavagne interattive multimediali – spiega l’assessore alla semplificazioni Matteo Francesconi -. Consapevoli dell’importanza per una scuola moderna e al passo con i tempi di usufruire di un accesso alla rete efficiente e rapido abbiamo così deciso di aggiornare la tecnologia in dotazione alle scuole e di introdurre entro il mese di febbraio in tutti iplessi scolastici del territorio la fibra ottica in modo da migliorare la connessione econsentire una didattica innovativa che utilizza tecnologie di ultima generazione migliorando così la formazione degli studenti».

Di seguito tutte le scuole in cui sarà attivata la fibra:Istituto Comprensivo ‘Ilio Micheloni’ Marlia-Lammari: scuola secondaria di primo grado di Lammari; scuole dell’infanzia di Marlia e Lammari; scuole primarie di Marlia e Lammari. Istituto Comprensivo ‘Carlo Piaggia’ di Capannori: scuola secondaria di primo grado di Capannori; scuole dell’infanzia di Capannori, Colognora, Lunata, Carraia; scuole primarie di Capannori, Lunata-Tassignano, Pieve San Paolo. Istituto Comprensivo ‘Don Aldo Mei’ di S. Leonardo in Treponzio; scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio; scuole dell’infanzia di Badia di Cantignano, Castelvecchio di Compito, S.Leonardo in Treponzio; scuole primarie di Colle di Compito, Massa Macinaia, Guamo, S.Ginese. Istituto Comprensivo di Camigliano: scuola secondaria di primo grado di Camigliano, scuole dell’infanzia di Borgonuovo, Lappato, Camigliano; scuole primarie di Camigliano, Gragnano, Segromigno in Piano, Segromigno in Monte, S.Colombano.