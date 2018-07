A Capannori il Suap le informazioni le dà via Skype: apre il nuovo sportello online

CAPANNORI – A Capannori ottenere informazioni e assistenza sull’apertura di un’impresa, sul rilascio di un nulla osta o sullo stato di avanzamento di una pratica per un’attività produttiva sarà più diretto e immediato. Da domani (mercoledì) sarà infatti attivo il nuovo sportello online via Skype del Suap del Comune. L’ufficio fornirà gratuitamente a cittadini, professionisti e imprese informazioni di base e specialistiche attraverso il popolare programma di chiamate via internet. Sarà sufficiente disporre di un computer, uno smartphone o un tablet ed effettuare una videochiamata o una chiamata a suap1.capannori oppure a suap2.capannori. L’operatore, che sarà munito di una webcam per avere un rapporto più diretto con l’interlocutore, risponderà in tempo reale.

«Questo nuovo servizio online, che attiviamo in forma sperimentale, va incontro alle esigenze di semplificazione dell’accesso ai servizi, particolarmente sentite dal cittadino e dalle imprese, che rientrano nel percorso di innovazione portato avanti dall’amministrazione comunale – dichiara l’assessore alle attività produttive, Serena Frediani -. Negli ultimi anni si sono infatti evolute le modalità con cui le persone si rapportano alla pubblica amministrazione, basti pensare ai canali più diretti come le pagine Facebook, il Cantoniere di paese o l’Acchiapparifiuti per fare l’esempio del nostro Comune. Il nuovo sportello del Suap mira a innovare il servizio di front office all’utenza. Utilizzando un software gratuito ampiamente diffuso, come Skype, i cittadini e le imprese, specie quelli che sono più distanti da Capannori, risparmieranno tempo e denaro e potranno usufruire di un’assistenza efficace e capace di garantire una relazione simile a quella di carattere personale propria del ‘tradizionale’ sportello fisico».

Lo sportello Suap di assistenza e informazioni on line via Skype sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 11 alle ore 13.

Il Suap del Comune di Capannori ha nel tempo attivato tutta una serie di buone pratiche amministrative. Fra queste c’è l’adesione ad Aida, la piattaforma regionale per la presentazione online delle pratiche delle imprese e dei professionisti. Questo ha semplificato il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini ma ha anche portato a un incremento delle richieste di assistenza. Il Comune di Capannori ha quindi deciso di potenziare il servizio introducendo questo nuovo sportello che si affiancherà al classico front office.