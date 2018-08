A Camaiore servizio aggiuntivo di raccolta RUR nella giornata di ferragosto

CAMAIORE – Si informa che per la giornata di Ferragosto, SEA Ambiente effettuerà un passaggio notturno ulteriore di raccolta RUR per le utenze non domestiche di Lungomare Europa e viale Pistelli. Le modalità di conferimento sono le medesime ribadite dall’ordinanza numero 316/18.

Si ricorda che le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti e per i conferimenti non corretti vanno dalle 100,00 € alle 310,00 € secondo l’infrazione commessa, e che raddoppiano nel caso

in cui la trasgressione sia commessa da un’attività commerciale, artigianale o agricola.